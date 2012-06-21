Вчені Медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі (США) з'ясували, що білок, який є в крові молодих мишей, перешкоджає процесам старіння. З віком рівень цього білка зменшується, що збільшує ризик розвитку діабету, ожиріння, деменції та втрати зору.
Про це повідомляється в прес-релізі на MedicalXpress.
Під час дослідження вчені додавали в кров старих гризунів фермент eNAMPT від молодих тварин, що збільшувало тривалість їх життя приблизно на 16%. Цей білок відіграє ключову роль у виробленні никотинамідаденіндинуклеотида (НАД), що забезпечує функціонування важливих для життя клітин окисно-відновних реакцій. eNAMPT сприяє збільшенню кількості НАД і гальмує клітинне старіння.
Крім того, дослідники продемонстрували, що eNAMPT виділяється в кров з жирової тканини, контролює функції гіпоталамуса, який, в свою чергу, регулює вікові процеси в організмі. При зниженні eNAMPT гіпоталамус починає гірше працювати, тим самим скорочуючи тривалість життя.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»