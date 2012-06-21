Високий кров'яний тиск вражає кожного четвертого жителя планети. Захворювання не має яскравих ранніх симптомів, тому запобігти йому практично неможливо. «Тихий вбивця» створює додаткове навантаження на кровоносні судини, через що може виникнути загроза для життя. Єдиний спосіб дізнатися рівень тиску – виміряти його.
Медики розповіли, що існують спеціальні тести, які можна провести як в медичному закладі, так і вдома. На думку експертів, домашня перевірка може виявитися більш точною, тому що занепокоєння пацієнта не вплине на результат.
Для контролю артеріального тиску потрібно придбати тонометр. Експерти рекомендують купувати апарат, який вимірює тиск на плечі, а не зап'ясті. Також потрібно переконатися, що розмір відповідає вашій руці. Фахівці радять купувати тонометр тільки у офіційних організаціях, які можуть надати гарантію якості продукту.
Медики розповіли, що виміряти кров'яний тиск в домашніх умовах не складно. Варто дотримуватися таких правил.
1. Щоб отримати точний показник, потрібно розслабитися: занепокоєння і стрес підвищують рівень bp.
2. Вимірювати тиск потрібно на стільці, притулившись спиною до спинки, а ноги повинні торкатися підлоги.
3. Руки покласти на стіл в розслабленому вигляді: важливо не стискати кулак під час вимірювання тиску.
4. Манжету надіти на плече і несильно затягнути: важливо, щоб під манжету можна було поставити два пальці. Трубка пристрою повинна бути спрямована вниз по центру.
5. Під час вимірювання бажано не розмовляти.
Медики відзначили, що манжета буде дуже швидко роздуватися, через що може виникнути тимчасовий дискомфорт.
Показник з монітора потрібно записати. Експерти рекомендують зробити повторне вимірювання через кілька хвилин. Якщо ви помітили підвищений артеріальний тиск, то варто негайно звернутися до лікаря.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»