Високий ризик артеріального тиску можна знизить, якщо внести деякі зміни в дієту або спосіб життя. Люди можуть самостійно запобігти симптомам та ознакам смертельної гіпертонії, якщо дослухаються до порад лікарів.
Так, медики рекомендують випивати 150 мл томатного соку, щоб знизити ризик високого кров'яного тиску, проте якщо хвороба вже прогресує, на жаль, одним томатним соком не обійтися, потрібно негайно звертатися за допомогою до лікарів. Однак з метою профілактики цей сік є дієвим засобом.
Справа в тому, що томатний сік містить корисний калій, який є найважливішим мінералом, на якому «тримається» весь організм. Калій нейтралізує негативні наслідки натрію. Нагадаємо, чим більше натрію в організмі людини, тим вищим є ризик високого кров'яного тиску.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»