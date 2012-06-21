Співробітники Школи медицини при Нью-Йоркському університеті визначили ранні ознаки, які можуть попередити про високий ризик важкої форми коронавірусної інфекції COVID-19.
Судячи з інформації, оприлюдненої MedRxiv, фахівці провели перехресний аналіз пацієнтів з підтвердженим COVID-19, які проходили лікування в Нью-Йорку в період з 1 березня 2020 року по 2 квітня 2020 року, з подальшим наглядом до 7 квітня 2020 року.
З перевірених 7 719 пацієнтів наявність коронавірусу було виявлено у 4 103 осіб. З них 2 104 пройшли лікування амбулаторно, а 1 999 були госпіталізовані. 650 пацієнтів виявилися в критичному стані, з них 292 особи померли.
Як відзначають вчені, на необхідність госпіталізації впливали вік і наявність супутніх захворювань. Зокрема, це серцево-судинні недуги, діабет і ожиріння.
При цьому знижений вміст кисню і маркери запалення можуть свідчити про те, що пацієнт, швидше за все, буде переносити захворювання в критичній формі. У таких хворих частіше відзначається гіпоксія (кисневе голодування), підвищення с-реактивного білка, d-дімера і феритина.
У публікації також зазначається, що розуміння того, які пацієнти піддаються найбільшому ризику госпіталізації, допоможе лікарям невідкладної допомоги в ухваленні рішення про сортування, а амбулаторним клініцистам — у визначенні пацієнтів, які найбільше виграють від раннього лікування. Це також допоможе визначити групи підвищеного ризику, яким може знадобитися особливий захист. Така інформація буде корисною і епідеміологам. Вона дозволить підвищити точність прогнозів про можливу потреби в лікарняних ліжках і медперсоналу в конкретному регіоні з урахуванням його демографічних особливостей.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»