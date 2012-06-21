Давно відомо про позитивний вплив темного шоколаду на здоров'я людини. При правильному вживанні десерт підвищить працездатність і підніме життєвий тонус. Проведені нещодавно дослідження показали, що какао також корисний продукт, який зніме втому і допоможе при розсіяному склерозі.
Для того, щоб переконатися в корисних властивостях напою, вчені провели експеримент, в ході якого було задіяно 40 випробовуваних з діагнозом розсіяний склероз. Їм запропонували вживати по одній чашці гарячого какао на рисовому молоці.
Завдяки експерименту фахівці зробили цікаві висновки. У піддослідних знизилися симптоми хвороби, покращилося загальне самопочуття, з'явилася бадьорість і гарний настрій. У людей підвищилася тяга до силових навантажень і прогулянок на свіжому повітрі. Причина таких поліпшень полягала в тому, що фавоноїди, які є в какао, мають протизапальну властивість.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»