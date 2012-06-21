Чотири із п'яти чоловіків, ризикують померти молодими, тому що ведуть нездоровий спосіб життя, який прискорює зношення серця. Погана дієта, відсутність фізичних вправ, надмірне вживання алкоголю або паління означають, що функції серця гірші, ніж у випадку з тими, хто веде здоровий спосіб життя.
Ці фактори збільшують шанси на серцевий напад або інсульт.
Серцева хвороба щороку вбиває у Великобританії 84 100 чоловік, а 25% – у віці до 75 років.
Медики хочуть, щоб люди у віці, які старші за 30 років, проходили онлайн-тест «вік серця», який оцінює його стан на основі відповідей на низку запитань.
Користувачів запитують про їхні звички, пияцтво, куріння, рівень холестерину в крові та артеріальний тиск.
Громадська організація охорони здоров'я Великобританії повідомляє, що обізнаність про вік серця спонукає людей задуматися про свій спосіб життя і діяти.
Понад два мільйони людей наразі вже пройшли тест «вік серця», причому 78% мають вік серця, який старший за їхній фактичний вік.
Майже 34% мають серце на п'ять років старше за фактичний вік і 14% щонайменше на десять років старше.
«Знаючи вік свого серця – це простий спосіб з'ясувати, чи є у вас ризик серцевого нападу або інсульту. Зробивши важливі зміни в способі життя, ви можете зменшити свій ризик, поки не стало надто пізно», – кажуть вчені.
Онлайн тест англійською ТУТ
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»