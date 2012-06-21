Київська міська лікарня №6 продовжує працювати і надавати допомогу пацієнтам, які поступили до неї раніше. Але нових пацієнтів вона не приймає. І серед медиків, які захворіли на коронавірус у столиці є і 15 медпрацівників цієї лікарні. Більшість з них лікуються вдома на самоізоляції під контролем лікарів.
Про це під час брифінгу 16 квітня повідомив міський голова Віталій Кличко.
За його словами, загалом в столиці на самоізоляції перебувають 179 медиків, які контактували з пацієнтами, хворими на коронавірус. На стаціонарному лікуванні - 19 медиків столиці.
Він також додав, що усі медики, які контактували із хворими з підтвердженим діагнозом, проходять обов’язкове ПЛР-тестування.
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«Урядового кур’єра»