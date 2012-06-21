Київ шукає та реалізує всі можливості для допомоги медикам, які перебувають щодня на передовій боротьби з коронавірусом. Проте відповідно до ІІ етапу медичної реформи, з 1 квітня медики отримують зарплату з Державного, а не з міських бюджетів. Але столична влада віднайшла і в своєму бюджеті кошти на підтримку цих відповідальних і мужніх людей.
Про це під час брифінгу 30 квітня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Тож за квітень працівники комунальних (некомерційних) медзакладів міста, які надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) меддопомогу, отримають додаткові виплати пропорційно відпрацьованому часу за умови повної зайнятості. Для лікарів сума нарахувань становить 4 тисячі гривень, для медичних сестер – 3 тисячі гривень, для молодшого медперсоналу – 1 тисяча гривень.
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«Урядового кур’єра»