Медики створили унікальну вакцину, яка може допомогти в лікуванні ВІЛ. Її розробили вчені зі Школи медицини Маунт-Синай.
ДНК і три рекомбінантні білки цієї вакцини активують дію антитіл до ВІЛ. При цьому небезпечних речовин і компонентів вірусу вакцина не містить.
Вакцина взаємодіє із однієї зі складових оболонки білка ВІЛ, і організм починає виробляти імунітет.
Вчені вже ввели вакцину мавпам і з'ясували, що вона «заводить» в організмі необхідні антитіла.
Дослідники заявляють, що нова розробка швидко діє і добре переноситься. Однак необхідно перевірити її ефективність на людях.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»