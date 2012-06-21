Міжнародна група вчених з Великобританії та Нідерландів виявила гени, які сприяють розвитку вікових захворювань і передчасної смерті.
Про це повідомляється в прес-релізі на EurekAlert !.
Дослідники проаналізували генетичні дані та історії хвороби понад 300 тисяч пацієнтів у віці 37-73 років, що зберігаються в базі даних UK Biobank. З’ясувалося, що такі захворювання, як рак, діабет, хронічна обструктивна хвороба легень, інсульт, деменція, викликані механізмами, що лежать в основі процесу старіння. При цьому ризик захворювань зростає після 40 років і подвоюється кожні вісім років, що відповідає закону Гомперца про зв'язок смертності з віком.
Вченим вдалося виявити 12 локусів, тобто відповідних розташуванню певних генів ділянок ДНК, які впливають на очікувану тривалість здорового життя. Три з них – HLA-DBQ, LPA і CDKN2B – були виявлені в попередніх дослідженнях, що пов'язані з довголіттям. Результати нової роботи показали, що перший ген визначав ризик розвитку обструктивної хвороби легень, діабету, раку і деменції. Генетичні варіанти в гені тірозінази пов'язані з ймовірністю передчасної смерті і макулодистрофії.
Дослідники також виявили п'ять однонуклеотидних замін (SNP), пов'язаних з раком шкіри, кольором шкіри, очей і волосся, засмагою, веснянками, коронарною хворобою, рівнем холестерину і глюкози, індексом маси тіла і діабетом 2-го типу. Багато з цих ознак демонструють сильну кореляцію з тривалістю здорового життя.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»