Вчені зі Стокгольма вважають, що тривалий сон під час вихідних може стати хорошою компенсацією дефіциту сну в робочі дні. Таке рішення знижує ймовірність передчасної смерті та дозволяє організму відпочити та набратися сил.
У дослідженні взяло участь 38 000 осіб. Усі учасники були дорослими. Вони надавали вченим дані про кількість сну в робочі та вихідні дні. Також організатори брали до уваги індекс маси тіла учасників, спосіб життя, шкідливі звички та рівень фізичної активності.
Після обробки отриманих даних з’ясувалося, що ризик передчасної смерті у людей старше 65 років підвищений на 65%, якщо вони сплять менш як 5 годин на добу в порівнянні з тими, хто виділяє на сон 6-7 годин. Але якщо учасники з недосипом компенсували кількість сну у вихідні дні, показники ризику знижувалися.
Також було відзначено, що занадто тривалий сон не піде на користь здоров’ю. Якщо людина спить понад 9 годин, ризик не стати довгожителем теж зростає.
Завдяки проведеним дослідженням люди зможуть привести в норму кількість сну у вихідні дні, що поліпшить їхнє здоров’я, самопочуття, а значить і тривалість життя.