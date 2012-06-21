Міжнародна група медиків, очолювана голландськими фахівцями, виявила 956 генів, які збільшують ризик хронічного безсоння. Про це повідомляє Нідерландська телерадіомовна корпорація.
«Схоже, що люди, які мають ці гени в ДНК, відчувають проблеми з тим, щоб позбутися від напруги під час сну», – розповів нейрофізіолог Ес ван Сомерен, який очолює дослідницький колектив. Як з'ясували фахівці, у таких людей механізм, який допомагає обробляти враження і події, що відбулися за день, не працює зовсім або працює, але погано.
«Тобто нічний сон не допомагає їм, – пояснив ван Сомерен, що працює в Амстердамському вільному університеті. – Іноді такі люди можуть прокинутися посеред ночі і відчувати напругу ще сильніше, ніж перед тим як лягли спати». Результати дослідження, опублікованого в науковому журналі Nature Genetics, ґрунтуються на аналізі ДНК і даних про сон 1,3 млн людей.
«Одні люди більш схильні до безсоння, ніж інші, і ми хочемо зрозуміти, чому так відбувається», – заявив учений.
На наступному етапі дослідження гени проаналізують на молекулярному рівні. Фахівці вже шукають способи боротьби з безсонням з урахуванням нових отриманих даних.
Згідно з даними статистичного бюро Нідерландів, як мінімум 10% населення країни страждає від хронічного безсоння.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»