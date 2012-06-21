Фахівці продовжують вивчати причини раку у різних вікових групах. На цей раз йдеться про молодих чоловіків. Австралійські вчені з Університету Мельбурна і їх колеги з Інституту біомедичних досліджень Університету Монаш з'ясували, що причиною захворювання раком є вживання чоловічим населенням значної кількості жирних кислот, які містяться в м'ясних продуктах, а також у випічці і деяких молочних продуктах.
До такого висновку вчені прийшли після порівняння здорової і злоякісної тканин, коли виявили, що потрапляння жирних кислот значно впливає на ріст пухлини. Наукові дослідники вважають, що запобігання розвитку онкологічних захворювань можливо за допомогою голодування ракових клітин. Тобто процес можна уповыльнювати, якщо видалити транспортер, який доставляє ці самі кислоти в клітини організму.
Також варто відзначити той факт, що було виявлено найдавнішу злоякісну пухлину. Її виявили співробітники Музею природознавства в Берліні, ознаки раку кістки були знайдені у викопної черепахи, чий вік сягає 240 мільйонів років. Грунтуючись на результатах дослідження, можна сказати, що це злоякісне утворення предка сучасних черепах відповідає сучасній періостальній остеосаркомі у людини: цей тип пухлин розташовується на поверхні кісток, швидко розвивається і рано дає метастази.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»