У 2017 році провідні медичні організації світу переглянули визначення нормального, підвищеного і високого артеріального тиску з метою розпочати лікування на більш низьких рівнях, щоб зменшити випадки інфарктів та інсультів.
Відтепер нормальний тиск менший за звичні 120/80, підвищений – 120–129/80, високий ступінь артеріального тиску 1 – 130-139/80-89, високий ступінь артеріального тиску 2 – 140 і вище /90 і вище і докризовий – вище 180/вище 120.
Для дорослих з артеріальною гіпертензією 1 стадії бажано також знизити цифри до 130/80. Однак вчені нагадують, що зміна способу життя, правильне харчування є першим кроком під час лікування. Шкідливі звички, зайва вага, куріння, вживання великої кількості солі негативно позначається на артеріальному тиску.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»