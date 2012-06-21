Дослідники з Імперського і Університетського коледжів Лондона розробили новий спосіб доставки куркумина, що, як вважають вчені, допоможе ефективніше діагностувати і лікувати глаукому на ранній стадії.
Пігмент, що міститься в куркумі захищає нервові клітини сітківки ока від пошкоджень. Про це повідомляє "Урядовий кур'єр" з посиланням на портал Medical Xpress.
Перші дослідники вважали, що доставити куркумін можна лише пероральним шляхом, але цей спосіб не міг бути ефективним, оскільки компонент погано розчиняється в крові.
Для того щоб отримати потрібну дозу речовини, людині довелося б приймати до 24 таблеток на добу, що може спричинити проблеми з травленням.
Цю проблему вчені вирішили, розробивши спеціальний «нанокур’єр», в якому куркумін міститься всередині поверхнево-активної речовини, безпечної для здоров'я і використовується в очних краплях.
Фахівці стверджують, що новий метод доставки збільшує прохідність куркумина в 400 тисяч разів і дозволяє ефективно локалізувати речовину в очних тканинах та знижує швидкість деградації сітківки.
Глаукомою називається група очних захворювань, що характеризуються підвищенням внутрішньоочного тиску. У хворого можуть розвинутися різні дефекти зору аж до сліпоти.