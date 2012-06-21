Фермент, здатний змінювати групу крові, виявлений в кишечнику людини. Групи крові відрізняються одина від одної цукровими залишками, які знаходяться на поверхні лейкоцитів. У II, III і IV групи крові ці ферменти мають різну кількість.
При цьому у I групи крові цукрові залишки відсутні повністю. Знайдені ферменти здатні очистити від цукрових залишків II і III групу крові. Таким чином, ферменти очищають кров до I групи, яка підходить для людей ІІ, ІІІ і ІV групи крові.
Знайдені ферменти містяться в ДНК кишкових бактерій. Відомо, що раніше вже виявляли схожі молекули, але на практиці їх не застосовували, так як їх ефективність приблизно в тридцять разів нижча за ту, яку від них хотіли б отримати.
За словами вчених, широке застосування це наукове відкриття знайде в клінічних ситуаціях, при гострій нестачі крові донорів для переливання. На практиці, якщо не вистачає крові тієї групи, яка необхідна для переливання, дозволяється переливати не більше половини літра крові І групи. Таким чином, вона є найбільш універсальною і затребуваною.
Наразі вчені планують апробувати цей метод обнулення на більших обсягах крові, щоб зрозуміти, чи залежить якість її переробки від переробленої кількості.
Нині вчені з Японії створили штучні тромбоцити з клітин крові хворого (лейкоцитів). Надалі це допоможе при лікуванні багатьох хвороб крові, в тому числі онкологічних захворювань. Метод цінний тим, що отримані тромбоцити не викликають відторгнення у пацієнта, тому що отримані з його ж клітин. Тепер вчені готуються до першої операції з таким переливанням.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»