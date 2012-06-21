У Донецькій області місцеві волонтери запропонували і вже реалізували чергову доречну й корисну ініціативу: всіх медичних працівників, які щодня дістаються на роботу, можна розпізнати за відповідними наліпками.
«Вчора департамент отримав від волонтерів наліпки: «Я лікар» та «Я медичний працівник», а сьогодні вони вже передаються до всіх центрів первинної медико-санітарної допомоги та до всіх лікарень. Отож звідси прохання: якщо побачите таку наліпку на людині, то знайте – це медичний працівник. І коли є така можливість, обов’язково допоможіть йому у разі потреби», – уточнив заступник начальника організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА Олександр Педенко.
Нині на Донеччині завдяки зусиллям органів місцевої влади вдалося налагодити організоване підвезення медиків на робочі місця. Поруч із цим працюють також ветерани АТО і волонтери проєкту «Підвези лікаря», які після скасування автобусних маршрутів першими взялися допомагати лікарям із віддалених населених пунктів безкоштовно діставатися до медичних закладів.
Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»