12 червня 2025 року набув чинності Указ Президента України №397/2025, яким внесено зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України. Документ деталізує умови проходження служби для осіб із медичною й фармацевтичною освітою та фахівців з реабілітації, зокрема – в умовах воєнного стану. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Ключова зміна – запроваджено норму, що забороняє призначення таких фахівців на військові посади, які не пов’язані з наданням медичної, фармацевтичної чи реабілітаційної допомоги або ж на такі, що потребують нижчого рівня освіти або кваліфікації, ніж має кандидат. Єдиний виняток – добровільна згода самого військовослужбовця на таке призначення.

Ідеться про військовослужбовців та громадян, що мають вищу освіту ступеня магістра медичного або фармацевтичного спрямування та відповідний сертифікат лікаря-спеціаліста або фармацевта-спеціаліста, а також про тих фахівців, що мають вищу освіту ступеня магістра за спеціальностями «Технології медичної діагностики та лікування» (спеціалізація «Протезування-ортезування»), «Терапія та реабілітація», «Біомедична інженерія» (освітня програма з технологій протезно-ортопедичних виробів) або ж мають вищу освіту та пройшли післядипломне навчання на циклах спеціалізації «Ерготерапія», «Протезування-ортезування», «Терапія мови і мовлення», «Фізична терапія». Назви спеціальностей зазначено з урахуванням змін освітнього законодавства.

Указом оновлено й вимоги до присвоєння звання молодшого лейтенанта як для чинних військовослужбовців, так і для громадян, які можуть бути призвані за мобілізацією чи зараховані на військову службу за контрактом. До переліку спеціальностей включено не лише лікарів, а й фармацевтів – вони зможуть бути призначені на посади офіцерського складу медичної служби з подальшим проходженням військової підготовки за програмою підготовки офіцерів медичної служби тактичного рівня (у разі якщо такі особи не проходили військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби).

Також чітко визначено перелік спеціальностей, які дозволяють служити на посадах за реабілітаційними напрямами. Такі фахівці можуть бути призначені на офіцерські посади у сфері реабілітації, у тому числі з протезування-ортезування, з подальшим проходженням (у разі потреби) курсу військової підготовки.

Нагадаємо, на початку року Уряд дозволив бронювати 100% медпрацівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи. Водночас для забезпечення потреб Збройних Сил України та сектору оборони у медичних працівниках розроблено механізм розбронювання окремих медичних працівників, в яких є потреба.