Закони «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» (реєстраційний номер 6327) та «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості» (№7117) підписав учора Президент Петро Порошенко. Церемонія підписання відбулася під час його робочої поїздки в Одеську область, повідомляє УНІАН, в ході відкриття нового відділення невідкладної медичної допомоги в одному із селищ міського типу.
У контексті загальнонаціональних реформ він анонсував і перезавантаження всієї судової системи в державі. Початок цього було покладено обранням за безпрецедентно прозорою процедурою нового складу Верховного Суду. В цьому ракурсі глава держави додав, що кожний суддя муситиме пройти і незалежне оцінювання, і перевірку на відповідність критеріям доброчесності.
«Який ти суддя, якщо маєш віллу, машину, інколи яхту і не можеш пояснити, звідки воно взялося? Іди до людей і поясни, де і як, відзвітуй за кожний вирок. І нема проблем», — наводить Укрінформ позицію Президента.