У Запоріжжі вперше відбувся Всеукраїнський конкурс професійної майстерності медичних сестер «Ескулап-професіонал». Його засновано в 2007 році Міністерством охорони здоров’я для підвищення рівня підготовки молодших медичних спеціалістів і підняття престижу професії медичної сестри в Україні, а також сприяння широкому залученню обдарованої молоді до участі в професійних конкурсах.
У рамках змагань медсестри складали онлайн-тестування, демонстрували практичні навички з педіатрії, терапії і хірургії, складали іспит на перевірку якості гігієнічної обробки рук. Усі учасниці отримали почесні звання учасника, дипломанта і лауреата.
А перше місце виборола медична сестра Запорізького обласного спеціалізованого будинку дитини «Сонечко» Людмила Козуб. Символи конкурсу — діадему та статуетку Флоренс Найтінгейл, англійки, яка під час Кримської війни 1853—1856 років уперше організувала службу сестер милосердя, їй передала найкраща медсестра України 2015 року медсестра Чернівецької обласної клінічної лікарні Майя Теперчук.