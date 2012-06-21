Депутати Сєверодонецької міськради вирішили організувати повноцінне медичне обслуговування школярів. Згідно з ухваленим рішенням, у штат закладів середньої освіти міста введуть посаду «медична сестра», і вже передбачено кошти для фінансування витрат на оплату їхньої праці.
Так подолано ситуацію, коли з початку нового навчального року місцеві жителі змушені були вдатися до такої форми тиску на владу, як електронна петиція. Батьки були стурбовані ситуацією, коли дитині у школі в надзвичайній ситуації нікому було надати кваліфіковану допомогу, адже медичний працівник через реформаторські зміни у системі охорони здоров’я відвідував навчальні заклади лише кілька разів на тиждень.
Спочатку обговорювали два варіанти вирішення проблемного питання: чи то укласти договори між навчальними закладами й комунальним неприбутковим підприємством «Сєверодонецький центр первинної медико-санітарної допомоги», чи ввести у штат шкіл медичних сестер. Згодом з’ясували, що у першій ситуації потрібно буде значно більше коштів, а встановлення прейскуранта на послуги медичної сестри у школі — регуляторний акт, і такі дії потребуватимуть багато часу.
Тож вирішили піти іншим шляхом, і тепер у штат закладів середньої освіти Сєверодонецької міської ради вирішено ввести посаду «медична сестра».
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»