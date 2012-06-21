Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Експерти благодійної організації «100% життя», що провели моніторинг закупівлі медичного обладнання, фармацевтичних препаратів, фінансування будівельних робіт, а також забезпечення медзакладів паливом та електроенергією у 20 областях України, за результатами досліджень стверджують, що заклади з лікування небезпечних інфекційних захворювань Харківської області майже у 80 відсотках процедур провели закупівлі в неконкурентних умовах. Про це повідомляє varta.kharkov.ua, посилаючись на інформацію благодійної організації.
Тобто, з 900 проведених протягом нинішнього року процедур 711 пройшли без жодних конкурсів. Окрім того 35 закупівель було здійснено шляхом перемовин між покупцями та продавцями.
За словами аналітика Костянтина Дмитрієва, порушення в сфері закупівель на Харківщині в негативному плані сильно виділяє її з поміж інших регіонів, оскільки в Україні більша частина замовників перевагу надає відкритим торгам, де здійснено закупівлі на 1 мільярд 400 мільйонів гривень.
Особливу увагу експерти звернули на Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров’я народу», що часто «кооперується» з місцевими комунальними підприємствами «Формація» для того, щоб, за словами Костянтина Дмитрієва, по суті, бути статистом на торгах, зробити свою пропозицію та програти ці торги.
Разом з тим експерти акцентують увагу на тому, що в 17 перевірених закладах Харківщини, які витратили на закупівлі 93 мільйона гривень, 51 мільйон було спрямовано на придбання палива, електроенергії і теплової енергії. На медичне обладнання та фармацевтичну продукцію було витрачено всього 9,9 мільйона гривень.