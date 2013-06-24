Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою вдосконалено механізм реімбурсації лікарських засобів і медичних виробів у межах Програми медичних гарантій. Постанова врегульовує питання, від яких залежить, як саме працює програма реімбурсації. Зокрема, створює основу для зарахування нових препаратів до «Доступних ліків», уточнює механізми ціноутворення та відшкодування і спрощує адміністрування програми.

На 2026 рік у межах програми «Доступні ліки» передбачено розширення переліку препаратів, які пацієнти зможуть отримувати безоплатно або з частковою доплатою.

Постанова уточнює механізми ціноутворення та відшкодування вартості лікарських засобів. Зокрема, запроваджено поняття фіксованого розміру реімбурсації лікарського засобу. Це означає, що для окремих препаратів держава може відшкодовувати визначену частку вартості конкретної упаковки. Це дає змогу запустити всі необхідні процедури для зарахування до програми препаратів із п’ятьма новими діючими речовинами: дапагліфлозин, емпагліфлозин, апіксабан, дабігатран етексилат, ривароксабан. Їх застосовують для лікування цукрового діабету 2 типу, серцевої недостатності та профілактики тромбоемболічних ускладнень, зокрема інсульту й інших станів, пов’язаних з утворенням тромбів.

Для оригінального лікарського засобу НСЗУ й надалі рахує граничну оптово­відпускну ціну за загальними правилами, але власник реєстраційного посвідчення може подати гарантійний лист і запропонувати для реімбурсації нижчу ціну, ніж гранична. Таку нижчу ціну враховує НСЗУ під час формування переліку і визначення розміру реімбурсації, що діє принаймні рік.

Додатково передбачено, що якщо за певною міжнародною непатентованою назвою і формою випуску після оновлення переліку не буде внесено жодного торговельного найменування, то під час наступного оновлення пріоритет на участь у програмі отримає пропозиція з найнижчою оптово­відпускною ціною. Фактично це означає, що такий препарат першим зайде у програму і до наступного оновлення братиме участь у ній без інших торговельних найменувань цієї міжнародної непатентованої назви та форми випуску. Такий механізм має стимулювати виробників активніше заходити у програму реімбурсації, посилити цінову конкуренцію та забезпечити пацієнтам кращий доступ до реімбурсованих лікарських засобів.

Віднині Національна служба здоров’я України отримує повноваження щодо формування, ведення, затвердження та оприлюднення переліків лікарських засобів і медичних виробів, які підлягають реімбурсації, а також переліків граничних оптово­відпускних цін на них. Означає це, що Міністерство охорони здоров’я і надалі формує державну політику та визначає правила, а НСЗУ як орган, що безпосередньо адмініструє програму медичних гарантій і здійснює відшкодування, отримує повний операційний інструментарій для реалізації механізму реімбурсації, повідомляє МОЗ.