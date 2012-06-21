Багаторазовий чемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер-молодший заявив про відновлення кар'єри в 2020 році.
«Я знову працюємо разом з Дейном Уайтом (чинний президент Ultimate Fighting Championship), щоб принести світу ще одне захоплюючу подію в 2020 році», – написав 42-річний спортсмен на своїй сторінці в Instagram.
26 серпня 2017 року Лас-Вегасі боєць UFC Конор Макгрегор програв боксеру Флойду Мейвезеру-молодшому технічним нокаутом в 10-му раунді. Перед боєм висловлювалися побоювання щодо того, що Макгрегор може застосувати який-небудь прийом з ММА.
Американець найвисокооплачуваним боксером всіх часів. За бій з ірландцем, за неофіційною інформацією, він отримав 275 мільйонів доларів.
Мейвейзер має на своєму рахунку 50 перемог (27 нокаутом) і жодної поразки в професійному боксі. Він ставав чемпіоном світу в п'яти вагових категоріях і бронзовим призером Олімпійських ігор - 1996.
Раніше американцеві кинув виклик діючий чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов, на що Мейвейзер закликав телеканали США готувати гроші.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»