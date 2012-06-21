Дружина президента США Дональда Трампа Меланія посадила президентське дерево на Південній галявині Білого дому у понеділок, 27 серпня. Про це повідомляє Daily Mail.
Журналісти помітили, що вона викопувала яму в квітчастій спідниці модного будинку Valentino вартістю близько чотирьох тисяч доларів і в ніжно-рожевих туфлях Louboutin, високі підбори яких провалювалися в землю.
Вона попрацювала не більше трьох хвилин, і, сфотографувавшись з лопатою і саджанцем, сховалася в тіні.
«Створити місце для ще одного історичного пам'ятника – це велика честь. Це особливий день. Сьогодні ми посадили прекрасне дерево», – прокоментувала перша леді США.