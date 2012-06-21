У цьому місті на Запоріжжі розпочато набір до лав Національної поліції, про що й повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв. «Заплановано набір кандидатів на 150 посад. Тож Мелітополь стане 38-м містом, де запрацює патрульна поліція. Раніше цього року такі підрозділи було створено в Ізмаїлі, Білій Церкві, Умані та Ковелі», — додав він.
Добиратимуть кандидатів до кінця вересня, після чого особи, що пройдуть конкурс, навчатимуться в Академії патрульної поліції в Києві.
До функціональних обов’язків патрульних поліцейських у Мелітополі належатиме обслуговування міжнародної траси M14 Одеса—Мелітополь—Новоазовськ. «Це дуже необхідно. Також поліцейські патрулюватимуть трасу M18 Харків—Сімферополь—Севастополь. Поліцейські працюватимуть у межах території України, яка контролюється українським урядом», — підкреслив голова Нацполіції.
Як зауважив заступник голови Нацполіції — керівник патрульної поліції Олександр Фацевич, слід підвищити безпеку на дорогах державного й міжнародного значення у південній частині України. «Після запуску цього підрозділу матимемо на основних артеріях півдня країни поліцейських, які забезпечуватимуть публічну безпеку. У літній сезон відпусток спостерігається істотне збільшення відвідувань громадянами місць оздоровлень на півдні країни. Зараз на південь прямує втроє-вчетверо більше громадян для відпочинку, аніж минулими роками», — уточнив він.
Начальник департаменту патрульної поліції Нацполіції Євген Жуков повідомив, що в Мелітополі й на двох зазначених міжнародних трасах працюватиме 17 екіпажів поліцейських. Мінімальна зарплата патрульного становитиме 8 тисяч гривень.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»