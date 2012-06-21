В обласній філармонії відбулася творча зустріч поетів-піснярів та композиторів краю «Мистецькі крила Сумщини», присвячена 80-річчю утворення Сумської області. Як наголосила начальник управління культури Сумської ОДА Олена Мельник, такі мистецькі звіти вже стали традиційними і щороку відкривають нові таланти. Ось і цього разу на сцені виступали представники районів та міст області, демонструючи пісенну й поетичну майстерність місцевих авторів. Звучали твори у виконанні солістів, дуетів, тріо, квартетів, хорів. Під час звіту обласний науково-методичний центр культури і мистецтв презентував репертуарний збірник, під обкладинкою якого вміщено твори більш як 30 поетів і композиторів області. За значний особистий внесок у розвиток національної культури, пропаганду і збереження найкращих зразків музичного та поетичного мистецтва краю учасники творчої зустрічі отримали дипломи управління культури Сумської обласної державної адміністрації та пам’ятні подарунки.