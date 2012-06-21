З дев’яти фінальних проектів визначено трьох лауреатів. Так вирішило міжнародне повноважне й незалежне журі Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію щодо об’єкта «Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні — Музей Революції Гідності» (м. Київ)».
Переможцем конкурсу, якповідомляв «УК» у минулому номері, визначено архітектурне бюро MIstudio зі Львова, авторський колектив: львів’янки Ірина Волинець та Марія Процик (Роттердам, Нідерланди). Другу премію отримало архітектурне бюро blauraum (Гамбург, Німеччина). Авторський колектив: архітектори Рудігер Ібель, Волкер Хальбах, Карстен Венус.
Третій щабель посіло архітектурне бюро Atelier Schmelzer. Weber (Дрезден, Німеччина). Авторський колектив — архітектори Пітер Вебер і Пауль Шмельцер, а також скульптор Андреас Тойре. Під час проведення конкурсу завдяки злагодженій спільній роботі професійного міжнародного журі, українських і міжнародних експертів та фахівців, родин Героїв Небесної Сотні вдалося зробити роботу ефективною й досягнути бажаних результатів.
«Без перебільшення, проведення такого конкурсу — прецедент в історії України. Його проводила на міжнародному рівні обрана за тендером авторитетна німецька компанія з дотриманням усіх норм світових практик, — цитує слова Євгена Нищука прес-служба Мінкультури. — У нашій історії багато трагічних сторінок. І в майбутньому нам стане у пригоді здобутий досвід для увічнення пам’яті про ці епохальні події. Зокрема це створення монумента воїнам АТО, які воюють і обстоюють незалежність України на сході. Процедуру було проведено прозоро, чесно й відкрито. І це стане гарним прикладом для подібних проектів у майбутньому».
Відділ новин «Урядового кур’єра»