У селі В’язове Конотопського району на Сумщині відкрили меморіальний комплекс на честь видатного земляка народного художника України, академіка Національної академії мистецтв, Шевченківського лауреата Миколи Стороженка (1928—2015).
На урочистості завітали родичі митця, представники Національної академії мистецтв, Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, Національної спілки художників, ГО «Сумське земляцтво у місті Києві», місцевої влади, громадськості, колеги, жителі В’язового та навколишніх сіл.
Вклад Миколи Стороженка у національну духовну скарбницю масштабний і неоціненний. За десятки років мистецької праці він не тільки створив талановиті полотна, а й зробив значний внесок у розвиток суспільної культури. Чого тільки варта заснована ним Майстерня живопису і храмової культури при Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури.
В експозиції представлені сотні експонатів, особистих речей, картин тощо, які розкривають образ видатного майстра пензля, знайомлять з його життєвим та творчим шляхом.
Учасники урочистостей мали змогу відвідати «Містечко Майстрів» та художню майстерню, послухати виступи фольклорних колективів, взяти участь у тих чи тих культурно-мистецьких локаціях.
На згадку і на честь земляка в центрі села висаджено липову алею.