Спроможність здійснювати фундаментальні зміни значною мірою залежить від того, наскільки залучені та вмотивовані працівники ОТГ, які управляють цими процесами.
Рада Європи та її Центр експертизи реформ місцевого самоврядування мають чималий досвід сприяння становленню сучасних систем управління персоналом публічних органів влади в багатьох країнах нашого континенту.
Через Програму РЄ «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні» європейські експерти спільно з вітчизняними фахівцями досліджують потреби у професійному розвиткові представників вітчизняних територіальних громад, проводять тренінги, пілотні навчання голів ОТГ з питань муніципального менеджменту. Один з таких семінарів-тренінгів — із застосування інструментів управління людськими ресурсами в органах місцевого самоврядування цього тижня, 21—22 лютого, відбувся в Козині на Київщині.
За словами керівника департаменту демократичного врядування генсекретаріату Ради Європи Даніеля Попеску, «сприяння українській стороні у вдосконаленні системи управління персоналом в органах місцевого самоврядування — у фокусі РЄ в 2018—2021 роках». Нагадаємо, що черговий План дій РЄ для України — тепер вже на чотири роки — офіційний Страсбург ухвалив 21 лютого.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»