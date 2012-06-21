Вчені з Південної Ірландії представили новий спосіб визначення менінгіту в людини. Він здатен з максимальною точністю діагностувати хворобу всього за декілька годин. У той час як за традиційною методикою на це витрачають понад два дні.
Про це повідомляє ukurier.gov. ua з посиланням на видання «ВВС».
Новий тест — «Loop Mediated Isothermal Amplification» або «LAMP» — розробили вчені Королівського університету в Белфасті за підтримки мережі лікарень «The Belfast Trust». Він уже успішно пройшов всі необхідні тестування, передбачені стандартами Національної системи охорони здоров'я Великої Британії.
«LAMP» пропонує детальний аналіз крові, спинномозкової рідини та виділень із носа. Проте на відміну від традиційних тестів, він робить це значно швидше. Орієнтовний час процедури сягає декількох годин.
Нині для отримання діагнозу потрібно 48 годин. Менінгіт розвивається дуже стрімко, тому лікарі вимушені починати лікування без підтвердження наявності хвороби. У 65% випадків призначають сильнодіючі антибіотики, які здоровій людині не нададуть жодної користі.
Вчені переконані, що «LAMP» значно допоможе лікарям та зменшить кількість пацієнтів, які приймають ліки без необхідності. Так вдасться врятувати багато життів.
Обладнання, яке необхідне для «LAMP», запатентувало приватне підприємство «Hibergene». Його представники запевнили, що пристрій перенаправлять у британські лікарні для подальшого використання.
ДОВІДКА «УК»
Менінгіт — це запалення твердої і м’якої оболонок головного та спинного мозку. Його збудниками можуть бути бактерії, віруси або навіть грибок. Хвороба смертельно небезпечна для життя людини, тому часто передбачає негайну госпіталізацію та стаціонарне лікування. Успіх лікування багато в чому залежить від того, наскільки вчасно воно почато. 10% всіх випадків захворювання менінгіту закінчуються смертю пацієнтів.
При правильному і своєчасному лікуванні менінгіт проходить без наслідків. У деяких випадках можуть спостерігатися такі ускладнення як сліпота чи глухота, погіршення інтелектуальних функцій.