Саме таким шляхом, за словами Прем`єр-міністра Дениса Шмигаля, рухається зараз уряд задля для подолання кризи.
Тому на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів затверджено законопроєкт, який буде передано до парламенту, необхідний для запуску програми кредитування бізнесу «Нові гроші».
За словами Прем’єра, документ передбачає кредитування мікро, малого та середнього бізнесу на 5 мільярдів гривень. Українські підприємці зможуть отримувати кредити фактично під нуль відсотків. Держава гарантуватиме 80% тіла кредиту перед банком.
«Влада й надалі пом`якшуватиме умови для бізнесу, щоб більше підприємців могли отримати кредитування в банках. Йдеться про застави, мету використання коштів, показники прибутку тощо», — зауважив Денис Шмигаль.
Прем’єр також нагадав про програму «5-7-9», яка сьогодні практично стала програмою «0%» і дає можливість малому і мікро бізнесу рефінансувати свої існуючі кредити (уже в 9 банках підписані угоди) під 0% з відтермінуванням тіла кредиту на один рік.
«Це теж дуже важливе послаблення для малого бізнесу. Ми наголошуватимемо це й надалі, оскільки не всі про це чули. Програма «5-7-9» трансформувалася у програму «0%» під існуючі кредити мікро і малого бізнесу. Уже видано за програмою понад 250 мільйонів гривень кредитів. Але цього точно не достатньо в карантинних і кризових умовах. Тому уряд і хоче розширити можливості кредитування програмою «Нові гроші», — зазначив Денис Шмигаль.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»