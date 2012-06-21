Mercedes-Benz показав концепт футуристичної маршрутки майбутнього. Конструкція автомобіля передбачає також заміну кузова.
Mercedes-Benz анонсувала унікальний автомобіль Vision Urbanetic, що є електрофургоном збірної конструкції. Залежно від цілей, він оснащуватиметься кузовом для транспортування людей або перевезення вантажів.
Відзначимо, що автомобіль складається зі спеціальної платформи, на яку можна встановлювати змінні кузова.
Концепт цього мікроавтобуса був представлений на автомобільній виставці в Лас-Вегасі. В Vision Urbanetic поміщається 12 осіб. У разі ж використання вантажного відсіку можна перевозити 10 кубометрів будь-якого товару. Завдяки безшумній роботі електродвигуна, автомобіль не заважатиме жителям навіть під час нічного розвезення продуктів.
У Mercedes-Benz сподіваються, що колись представляти повноцінний Vision Urbanetic. Співробітники компанії вважають, що електрофургон може стати незамінним помічником як для приватних осіб, так і для комерційних фірм. Корпорація також планує в майбутньому створити спеціальний мобільний додаток, за допомогою якого можна буде замовляти Vision Urbanetic.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»