У Канівському районі на Черкащині завершують доставку подарунків для літніх людей. Пакет, куди входять продовольчі товари, зокрема вермішель, рис, цукор, олія, вівсяні пластівці, крупа, важить близько 8 кілограмів. Благодійну допомогу для людей похилого віку, інвалідів, та інших, кому виповнилося 85 років, надала мережа магазинів АТБ. 647 наборів надійшло до Територіального центру надання соціальних послуг, який і опікується розподілом.
Доставляють благодійну допомогу автомобілями районних, міських управлінь та відділів, волонтерів безпосередньо тим, кому вона призначена.
Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»