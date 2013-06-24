Міністр оборони Денис Шмигаль з нагоди початку навчального року відвідав Київський військовий ліцей імені Івана Богуна. Очільник Міноборони привітав ліцеїстів та викладачів із 1 вересня.

«Військова освіта — основа сучасного українського війська. Знання дають змогу перемагати на полі бою, демонструвати кмітливість, стійкість духу й винахідливість під час воєнних дій», — наголосив Денис Шмигаль.

Він побажав ліцеїстам нових звершень і відкриттів, щоб усі сміливі задуми та ідеї втілювалися в життя на благо нашої держави.

«Ми робимо все, щоб мережа військових ліцеїв в Україні розширювалася. Мін оборони працює над тим, щоб у кожному регіоні був щонайменше один такий ліцей. Серед молоді є величезний запит на якісну військову освіту, і ми створимо для її розвитку всі умови», — зазначив Денис Шмигаль, повідомляє Мін оборони.

Рік тому Міністерство освіти і науки повністю оновило програму предмета «Захист України». За нею вже навчаються понад 281 тисяча старшокласників — це 65% учнів 10—11 класів. Навчання відбувається в осередках — спеціально облаштованих просторах на базі шкіл чи проф техів. Раз на місяць старшокласники виїжджають в осередки на повноцінні тренінги, які тривають 6—8 годин. Серед навичок, які напрацьовують учні: тактична медицина, військові технології, стрілецькі тренування. Оновлений предмет викладають 4137 педагогів, серед них 443 ветерани.

У 2024—2026 роках програма діятиме у форматі інноваційного проєкту. Повноцінне впровадження розпочнеться 1 вересня 2027 року, коли предмет стане обов’язковим для всіх шкіл, а учні зможуть обирати профільні модулі для поглибленого навчання, повідомляє МОН.