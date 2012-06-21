Президент Петро Порошенко провів зустріч із колишнім мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані. Глава нашої держави подякував поважному гостеві за велику та надійну підтримку суверенітету, територіальної цілісності й незалежності України.
Співрозмовники обговорили шляхи подолання російської агресії проти України, повідомляє департамент прес-служби АП. Президент відзначив особливу важливість співпраці України та США в галузі кібербезпеки.
Рудольф Джуліані висловив вдячність главі Української держави за зустріч. Він наголосив, що з часу його останнього візиту в 2004 році в Україні й у Києві відбулися зміни, що вражають. У цьому контексті Петро Порошенко поінформував співрозмовника про перебіг реформ у нашій країні.