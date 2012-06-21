Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У ювілейному вже 30-му міжнародному запливі через протоку Босфор, які проводяться тут з 1989 року, взяли участь 2 тисячі 400 учасників із 52 країн світу. Приємно, що цього року серед призерів опинився й представник України: плавець із Маріуполя Сергій Стрюченко зайняв третє місце у рейтингу «Босфор Крос-континентальної гонки 2018» в категорії «Чоловіки 35-39 років». Всю дистанцію, довжиною 6,5 кілометра, старт якої розташований у азійській частині міста Стамбул, а фініш вже у європейській, маріуполець подолав за 56 хвилин 18 секунд. А перше місце в цій категорії виборов американець Брайан Лібіт із результатом 54 хвилини 52 секунди.
Серед почесних гостей популярних і колоритних змагань цього року був і підтримував мешканця Донеччини його відомий у всьому світі земляк – олімпійський чемпіон і світовий рекордсмен зі стрибків із жердиною, президент Національного олімпійського комітету України, віце-президент Міжнародної федерації легкої атлетики Сергій Бубка.