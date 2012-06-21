Шостого січня в Московському районі Харкова родина Майбородів святкувала визначну подію – Ніні Павлівні виповнилося рівно сто літ. Вона народилася в місті Зміїв Харківської області в розпал громадянської війни. Після закінчення школи вступила до Харківського медичного інституту, але довелося перервати навчання в зв’язку з початком Другої світової війни, яке продовжила вже після її закінчення. З 1946 по 1954 рік мешкала у Сімферополі, працювала лікарем-фтизіатром у протитуберкульозному диспансері. Пізніше з чоловіком-військовослужбовцем переїхала до Кіровограда (нині – Кропивницький), де також працювала лікарем-фтизіатром. Пішовши на пенсію, оселилася з родиною у Харкові. Виховала двох синів. У Ніни Майбороди - троє онуків і троє правнуків.
Вітаючи ювілярку з днем народження голова адміністрації Московського району м. Харкова Олег Товкун підкреслив, що люди старшого покоління є взірцем для сучасної молоді, адже на їх долю випали серйозні випробування, проте вони гідно прожили своє життя, ніколи не боялися труднощів і вірили в краще.
Від імені Харківського міського голови Геннадія Кернеса він привітав Ніну Павлівну з ювілеєм, побажав міцного здоров’я і вручив пам’ятний подарунок.