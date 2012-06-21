80 майстрів горна й молота з усіх куточків України та з-за її меж з’їхалися до Рівного на Восьмий міжнародний фестиваль «Металеве серце України». Цього року його тема висока і претензійна — «Краса врятує світ».

Центральна композиція фестивалю, яку заздалегідь підготували організатори, — великі металеві скульптури двох дівчат, які шопінгують. Тому й завдання для учасників відповідне — із 3-міліметрових листових заготовок потрібно викувати для красунь туфельки, які вмонтують у композицію, а також — люстерко.

Хтось привіз домашні заготовки (це передбачено програмою), комусь ідея прийшла просто-таки тут — коваль клепле, поки тепле. Ось локація Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, яка щороку представляє учасників на фестиваль, адже там готують майстрів горна й молота! Тож вони, звісно, хочуть спробувати свої сили. До того ж з таким мотиватором, як досвідчений коваль із Нідерландів Хууб Сенссен! Хоч йому майже 80, — чоловік активно співпрацює з нашими майстрами і не оминає нагоди побувати на професійному конкурсі. Його нинішня ідея — оздобити обрамлення для люстерка панночки качанами кукурудзи, які символізують достаток. А чом би й ні! Тож дипломовані ковалі залюбки взялися її втілювати. Щоправда, техніка доволі непроста, але цікава! Дарма що на термометрі понад 30, а горни розігріті до тисячі градусів — ковалі народ стійкий і витривалий. Чи не найбільшим захопленням світяться очі дітвори: майстер-класи просто неба, безліч запитань і, звісно, незабутнє фото на згадку!

А ось і скриньки-серця, де кожен охочий залишає свою картку-голос за той витвір мистецтва (інакше й не назвеш), який найбільше припав до душі. Саме за ними й визначать переможця фестивалю. Ще одна цікавинка — шлюбна ковальська церемонія «Заковування серцями», і тут охочих теж не бракує. Металева краса, як бачимо, нині в моді!

Поміж відвідувачів зустрічаю засновницю фестивалю — небайдужу рівнянку і бізнеследі Ніну Кроку. Каже, не могла навіть подумати, що «Металеве серце України» набере таких обертів і стане окрасою Рівного. Вона просто хотіла довести, що метал, з яким вона працює щодня, — то не лише кутники чи швелер, а значно більше! Ідею підтримав міський голова, а наповнили її змістом самі ковалі, яким дуже комфортно творити в нашому місті. Ось вона, неперевершена магія металу!

Учасники щороку свої конкурсні роботи дарують місту. Нині із них утворилася цікава туристична локація, а починалося все з алеї кованих скульптур, яка тепер розрослася до парку. Щоб побачити його, до Рівного їдуть звідусіль. Але в Ніни Кроки болить душа за те, як недбало поводяться наші люди зі скульптурами, котрі вона оживляє власним коштом.

Зрештою у непростій боротьбі глядацьких симпатій перемогу виборов коваль із Вінниці Станіслав Скрипник, який виготовив найкраще люстерко для наших вишуканих металевих панянок. Майстер зізнався, що залишив у Рівному частинку свого серця.