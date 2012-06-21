Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Ремонт дорожнього покриття — справа досить клопітна. Однак і грошей хочеться заробити. Приблизно так міркували в підрядній організації, яка згідно з договором узялася зробити в місті Сміла на Черкащині поточний ремонт вулиці Севастопольської. Одержавши згідно з угодою, складеною з управлінням житлово-комунального господарства міськвиконкому, непоганий аванс, дорожники чомусь зовсім не поспішали виконувати намічене. Ями та вибоїни з проїжджої частини так нікуди не зникали. Обурювалися місцеві жителі, гнівалися міські керівники. Однак їхні звернення до підрядника так і залишалися без ніякої реакції, ніби стукали вони в глуху стіну.
Навести лад у цій справі взялася Смілянська місцева прокуратура. Вона й подала до суду позов в інтересах держави за виявленим фактом неналежного виконання умов договору. Метаморфоза, яка сталася з відповідачем, одразу звернула на себе увагу смілян: дорожники не тільки стали добре чути й бачити, а й раптом заходилися так працювати, що аж курява здіймалася. Поки тривав суд, поки Феміда гадала, що їм присудити, вони вже й ремонт дороги закінчили, про що й представили в судове засідання акт приймання-передачі виконаних робіт, підписаний органом місцевого самоврядування. Правда, згідно з рішенням суду, довелося відповідачеві сплатити до бюджету пеню та штраф за несвоєчасне виконання умов договору. Але ж це не так уже й важливо. Головне, що дорожники показали, як воно вміють працювати — швидко й якісно.