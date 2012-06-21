Метеорологи, які беруть участь в проєкті з вивчення погоди в Арктиці, зафіксували новий рекорд в 2019 році. Йдеться про грозовий розряд, який був помічений всього за п'ятдесят два кілометри від Північного полюса. Раніше, як відзначають вчені, блискавки ніколи не фіксувалися так близько до полюса.
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Представники компанії Vaisala проаналізували статистику грозової активності за 2019 рік і виявили дещо цікаве – розряд блискавки, який був зафіксований лише в півсотні кілометрів від Північного полюса. Це, на думку вчених, неймовірна аномалія, яка раніше не спостерігалося в історії метеорології.
«Умови, необхідні для блискавок, зазвичай формуються при набагато більш теплій погоді, ніж в Арктиці. Відповідно, блискавки в Арктиці – це велика рідкість. А блискавки в 52 кілометрах від Північного полюса – це аномалія», – розповідають співробітники Vaisala.
У 2019 році в районі Північного полюса був зафіксований досить потужний шторм, який спостерігався десятого і одинадцятого серпня. Але вважалося, що в ці дні блискавки не били ближче, ніж за 500 кілометрів від Північного полюса.
«Ми перевірили ще раз дані і з'ясували, що гроза тривала і дванадцятого, і тринадцятого серпня. У останній день і був встановлений новий рекорд. Ймовірно, блискавки почастішали в районі полюса в результаті кліматичних змін, у яких опинилася наша планета», – кажуть вчені.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", новий острів з'явився поруч з Антарктидою через танення льодовиків.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»