За ініціативою Міністерства екології та природних ресурсів «Межигір'я» перейшло у власність України.
Про це повідомляє народний депутат Остап Семерак на своїй сторінці у «Facebook».
Вищий господарський суд України ухвалив рішення щодо статусу «Межигір'я» як власності держави. Повернення майна від Януковича до держави ініціювало Міністерство екології та природних ресурсів України.
Наступним кроком буде проведення інвентаризації державного майна та визначення органу управління резиденцією.
Окрім цього, Мінекології ініціюватиме надання «Межигір'ю» статусу об'єкта природно-заповідного фонду. Це назавжди відкриє територію для людей, а також забезпечить постійний догляд за рідкісними тваринами і рослинами.