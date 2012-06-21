Так називається тематична виставка, яка днями відкрилася в Сумському обласному художньому музеї ім. Н. Онацького. Численні експонати висвітлюють трагедію української культурної еліти, яка під час революційних подій 1917—1921 років була головним рушієм національно-культурного відродження країни, але вже незабаром потрапила до категорії «розстріляного відродження».
Серед тих, кого поглинули жорна репресивної машини, Никанор Харитонович Онацький, чиє ім’я сьогодні носить музей. Відомий науковець, професійний художник, музейник, талановитий педагог, поет, сценарист, археолог, громадський діяч — він був тричі засуджений і розстріляний за сфабрикованою справою 23 листопада 1937 року.
Тож левова частка експонатів саме з його спадщини — вірші, картини, малюнки тощо, а також документи, що проливають світло на життя цього видатного митця.