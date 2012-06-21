Десять міських загальноосвітніх шкіл Краматорська представлені від Донеччини в освітній програмі «Вивчай і розрізняй», яку реалізує Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів спільно з Академією української преси за підтримки Міністерства освіти і науки й посольств Великобританії та США в Україні. Діти навчатимуться за спеціальною програмою, яка формуватиме в них навички критичного мислення та медійної грамотності. Тобто школярів навчатимуть орієнтуватися в інформаційних джунглях і не блукати серед дезінформації та пропаганди, не піддаватися їх шкідливому впливу.
Азів медіаграмотності учнів ЗОШ навчатимуть на уроках учителі української мови і літератури, історії України і всесвітньої історії, мистецтвознавства. Педагоги вже почали реалізовувати перспективну програму: для них організували спеціалізовані тренінги, на яких їх відповідно підготують до уроків.