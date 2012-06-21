У понеділок Шведська королівська академія наук у Стокгольмі визначилася з цьогорічним лауреатом премії зекономіки пам’яті Альфреда Нобеля. 49-ту відзнаку присудили американському економістові Річардові Талеру. Він тривалий час досліджує, за яких обставин людина поводиться розумно в економічному плані та як її до цього спонукати.
Приміром тому, хто хоче продавати холодильники, не варто задумувати відкриття філіалу в Антарктиді. Так само той, хто живе в Антарктиді, не сприйматиме рекламу, яка запевняє, що кожній сучасній людині конче потрібно придбати найновіший холодильник з найкращим енергобалансом. Певна річ, що там ніхто і не придбає такого розрекламованого приладу.
У цих ситуаціях і продавець, і покупець утримаються від економічних дій і покупок. І в них будуть однакові мотиви — раціональні. Але зазвичай не все так однозначно, як у наведених прикладах.
Який стосунок до вас особисто має цьогорічна Нобелівська премія з економіки, запитаєте? У книжці «Nudge. Архітектура вибору» Річард Талер одним із перших пояснив, як непомітні підказки й натяки, розставлені тут і там на шляху, змінюють нашу поведінку.
Виявляється, теорію підштовхування застосовують для розв’язання найширшого спектра проблем. І ми, того не усвідомлюючи, не раз могли випробувати на собі таке підштовхування.
Не зупинятимемося тут на одному з найулюбленіших прикладів професора Талера — про муху в чоловічій вбиральні, а залюбки згадаємо, скільки непотребу купили завдяки вмінню чарівних продавців переконувати.
Якщо вам колись намагалися продати товар чи послугу телефоном, а тим паче якщо ви щось-таки придбали, то здогадуєтеся, про що йдеться. Великі компанії давно активно експлуатують певні поведінкові принципи. А наша споживацька натура слабка.
Тож відповідаючи на запитання, як можна однією фразою підсумувати результати його роботи, Річард Талер заявив: «Учасники ринку мають людську природу». Від себе додамо: нині як ніколи почуваємося дотичними до визнання заслуг ученого-економіста. Може, зателефонувати йому з пропозицією вигідно вкласти грошовий еквівалент слави Нобелівського лауреата?