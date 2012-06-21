Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе як почесний гість відвідала урочисту церемонію нагородження всесвітньо відомої журналістки та історика Енн Аппельбаум премією Фундації імені Омеляна і Тетяни Антоновичів. Цю нагороду Енн Аппельбаум отримала за висвітлення української тематики в пресі та розкриття історичної правди в науковій літературі. А саме за книжку про Голодомор «Червоний голод: війна Сталіна проти України», яка вийшла друком у жовтні. Захід відбувся у Вашингтоні, в Посольстві України в США.
Віце-прем’єр подякувала присутнім за те, що вони допомагають повернути Україну на культурну та історичну мапу світу. Вона назвала роботу Енн Аппельбаум важливим внеском у висвітлення трагічних і критичних моментів історії України. «Хоч книжка «Червоний голод: війна Сталіна проти України» не може принести радість читачам, вона висвітлює тему, про яку ми всі добре знаємо, але тепер можемо краще зрозуміти. Ретельне дослідження аргументів, чому цей голод став можливим і чому цього не мало статися, дають розуміння минулого України для багатьох, хто не міг розібратися у трагічних складнощах відносин України з Росією», — підкреслила Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Посадовець погодилася з тезою Енн Аппельбаум про те, що Росія ніколи не була задоволена ідеєю міцної України. Слова віце-прем’єра цитує її прес-служба: «Надзвичайно бурхлива реакція Кремля на побудову процвітаючої України та справедливого майбутнього для українців не повинні перешкоджати нашій меті — впровадженню комплексної програми реформ, спрямованих на наближення наших інституцій до Європейського Союзу та НАТО».
Під час зустрічі посол України в США Валерій Чалий закликав українську громаду підтримати дипломатичні зусилля, спрямовані на просування ідеї необхідності визнання Конгресом США Голодомору 1932—1933 років в Україні геноцидом. Він високо оцінив роль Енн Аппельбаум у поширенні в світових ЗМІ правдивої інформації про події в Україні, пов’язані з російською агресією та гібридною війною. А Енн Аппельбаум зазначила, що написання книжки про злочини радянського тоталітарного режиму не було б можливим без відкриття Україною доступу до архівних документів того періоду. Вона наголосила на прогресі нашої держави в розбудові громадянського суспільства, який разом із проєвропейським курсом розвитку лякає кремлівську владу так само, як прагнення українців до свободи бентежило комуністичних вождів минулого.
Катерина ЦАРЬОВА
для «Урядового кур’єра»