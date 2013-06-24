Міністерство закордонних справ прокоментувало заборону рф вивчення української мови у школах на тимчасово окупованих територіях України: «Розцінюємо рішення влади рф про заборону вивчення української мови у школах на тимчасово окупованих територіях України як черговий вияв геноцидної політики москви. Нагадуємо, що впродовж століть підступна московія намагалася заборонити українську мову загалом понад 130 разів. Зрештою автори цих спроб давно згинули разом зі своїми указами, циркулярами та доносами, а українська мова пережила всіх гнобителів.

російським шовіністам, які вирішили вкотре «заборонити» українське слово на Херсонщині, можемо відповісти словами великого уродженця Херсонщини Миколи Куліша: «Кожне слово переконує тоді, коли за ним дзвенить зброя!» Сьогодні українська мова не беззбройна. За нею — сила українського війська та зброї. Тому всі російські «заборони» такі самі бутафорні та тимчасові, як і російська окупація. Окупанти згинуть, а Чаплинка Куліша та решта Херсонщини, Запоріжжя й загалом нашого півдня були та будуть Україною. І коли російський чобіт забереться геть з української землі, вслід йому пролунає відбірне та міцне українське слово», — йдеться в коментарі МЗС.