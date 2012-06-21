У селищі Краснопілля на Сумщині на приміщенні районного Палацу культури урочисто відрили меморіальну дошку видатному акторові, землякові, близькому другові Тараса Шевченка Михайлові Щепкіну. Як повідомили голова Краснопільської ОТГ Юрій Яремчук та голова районної ради Віталій Савоненко, завдяки невтомним пошукам місцевого краєзнавця Олександра Козиря вдалося встановити, що Михайло Щепкін із 4 років жив у селі Проходи поблизу села Тур’я, де управителем маєтку графа Волькенштейна працював його батько Семен Григорович. Населені пункти Проходи, Тур’я, Миропілля, Охрімівка (Успенка), що неподалік Краснопілля, стали для майбутнього актора особливо дорогими і пам’ятними, адже тут відбулося його становлення як особистості, тут він знайшов своє сімейне щастя, звідси розпочався шлях талановитого українського юнака у велике мистецтво. Урочистості увінчали дві вистави для дітей і дорослих, підготовлені трупою Сумського академічного театру драми і музичної комедії, який багато років має ім’я Михайла Щепкіна.
УШАНУВАННЯ