В обласному центрі стартувала Всеукраїнська програма з перевірки об’єктів міста на доступність їх для відвідування людьми з інвалідністю. 12 волонтерів, яких поділили на шість команд, протягом чотирьох днів перевіряли найбільш відвідувані заклади: чи облаштовано їх пандусами, чи відповідають необхідним нормам, заміряли висоту порога та ширину вхідних дверей. Кожна команда опрацювала 16 кварталів у центрі міста.
Як зазначив один із волонтерів Олексій Долгих, усього визначено 22 пункти для контролю стосовно доступності території навколо й усередині будівлі, а також наявності обладнаної туалетної кімнати і паркувальних місць. До об’єктів, які підлягатимуть перевірці, належать заклади освіти та культури, адміністративні будівлі, поштові відділення, супермаркети, банки, кафе, ресторани.
Уже в перший день проведення заходу виявили, що в Палаці творчості учнів, попри те, що тут займаються діти з інвалідністю, немає технічних і фінансових можливостей, аби обладнати спеціальні місця для таких дітей. Тут не добудовано пандус, немає ліфта. Пандус будівлі адміністрації центрального району міста не відповідає нормам, немає паркувальних місць.
Дмитро Башев, який пересувається на інвалідному візку, нарікає, що в Миколаєві, на жаль, небагато місць, де для особливих людей створено зручні умови. Нерідко долати перепони допомагають перехожі. Автор проєкту Дмитро Щебетюк повідомив, що створено методологію оцінювання об’єктів, тестовий рейтинг, тож після своєрідного експерименту буде вирахувано обсяг ресурсів для виправлення ситуації. Проміжні результати акції, до якої долучилися чотири міста, оприлюднять 30 листопада на Форумі інклюзивності.