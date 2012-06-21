Понад два роки тому представники громадських організацій, екологи, небайдужі громадяни об’єдналися, щоб запобігти затопленню Бузького Гарду та оголосили про всеукраїнське збирання підписів проти підняття рівня Олександрівського водосховища до позначки 20,7 метра. Зверталися до Кабінету Міністрів, Верховної Ради, депутатів, громадських козацьких та екологічних організацій. Рік тому миколаївський правозахисник, громадський діяч, учасник АТО, очільник штабу Олег Кравець зустрівся з американськими конгресменами та сенаторами, звернувся до міжнародного співтовариства із проханням підтримки. Олег Кравець передав список людей, які сприяють НАЕК «Енергоатом» у знищенні Бузького Гарду, природного середовища регіону і культурно-історичної спадщини України.
У січні миколаївські активісти звернулися до української діаспори, закликали співвітчизників «об’єднатися в ці важкі часи задля збереження землі, що виплекала українську націю». Цей лист уже надіслано до більш як 30 країн, до Світового та Європейського конгресу українців.
Боротьба за Бузький Гард триває. У найближчих планах штабу — звернутися до козацьких об’єднань та встановити з 1 березня цілодобове чергування на острові Гардовому. Активісти готові стати перепоною намірам енергетиків.